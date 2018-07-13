مناقشة متطلبات دليل الإمارات للوقاية من الحريق

المصدر: دبي - البيان

ناقشت إدارة مختبر دبي المركزي ببلدية دبي والإدارة العامة للدفاع المدني بإمارة دبي، التعاون والتنسيق المشترك خلال اجتماع حضره النقيب طاهر الطاهر رئيساً وممثلاً لوفد الادارة العامة للدفاع المدني بإمارة دبي وإسماعيل الماس رئيس شعبة رقابة جودة المنتجات بالمختبر ونداء العوضي رئيس شعبة تقييم المطابقة للمنتجات وعدد من المهندسين والمختصين من كلا الطرفين.

وبحث الطرفان المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي شملت متطلبات دليل الإمارات للوقاية من الحريق وحماية الأرواح 2017 والطرق المتبعة لاعتماد وفحص المواد وطرق التدقيق على مصانع العزل الحراري.

تنسيق

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون لتسهيل تقديم الخدمات للمتعاملين وتطويرها بالإضافة إلى ضرورة استيفاء ومطابقة المنتجات المستخدمة في المشاريع الانشائية لمتطلبات دليل الإمارات للوقاية من الحرائق، هذا وقد قام الوفد بزيارة قسم الفحوصات الهندسية للاطلاع على التجهيزات والمعدات المتوفرة في المختبر.

حيث أثنى الوفد على جهود المختبر في تطوير خدماته باستخدام أحدث الأجهزة المخبرية وكفاءة العاملين مما يسهم في الوصول إلى أعلى درجات الدقة لفحوصات المواد المختلفة ومطابقة المنتجات لغرض منحها شهادة / علامة المطابقة.