«بوش» تتطلع للمساهمة في مشاريع «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

استقبل مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الدكتور فولكمار دينر، الرئيس التنفيذي لشركة بوش الألمانية.

وتم خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بين الهيئة وشركة بوش، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والخدمات حلول التنقّل، ومعدات الطاقة، والتقنيات الحرارية، وأنظمة الأمن، وأعربت الشركة عن تطلعها للمساهمة في المشاريع المستقبلية التي تعتزم الهيئة تنفيذها في مجال التنقل.

واستعرض مطر الطاير، خلال اللقاء، جهود هيئة الطرق والمواصلات في توظيف التقنيات الذكية لمراقبة الحركة المرورية، وحساب حجم الازدحام المروري في الطرق الرئيسة والسريعة، وكشف الحركة المرورية غير الطبيعية، مثل حوادث السير، وتعطل المركبات في الطرق، إضافة إلى الازدحام الناتج عن الكثافة المرورية الشديدة.

كما تم استعراض الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة للمتعاملين، وخدمة النقل الجماعي عبر المنصة المتكاملة للتنقل في إمارة دبي، التي تتيح للمتعاملين الوصول لجميع وسائل النقل في دبي عبر نافذة واحدة (تطبيق ذكي)، حيث تم دمج وتكامل خدمات وسائل النقل التابعة للهيئة: (المترو، والترام، والحافلات، ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة) إلى جانب تطبيقات شركات الحجز الإلكتروني (أوبر) و(كريم).

تحكم

وتم خلال اللقاء، تقديم شرح عن مركز التحكم الموحد لأنظمة الطرق والنقل، الفريد من نوعه على مستوى العالم، لقدرته على التحكم والسيطرة والتكامل بين جميع وسائل النقل المختلفة الحالية والمستقبلية، والتخطيط السليم للتنقل، لمواجهة تحديات النقل المختلفة في الإمارة.

إضافة على شرح عن جهود الهيئة في توفير مواصلات ذاتية القيادة، من خلال إجراء الاختبارات التقنية الخاصة بوسائل النقل ذاتية القيادة في بيئة دبي المناخية، وذلك ترجمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25 % من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

مبادرات

من جانبه، عبّر الدكتور فولكمار دينر الرئيس التنفيذي لشركة بوش، عن إعجابه بالمشاريع والمبادرات التي تنفذها الهيئة في مجال الخدمات الذكية والتنقل ذاتي القيادة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الأنظمة المرورية. وبالنسبة للمدن الذكية، تقدّم شركة بوش الحلول المترابطة في مجالات النقل، الطاقة، الأبنية، الأمن والحوكمة الإلكترونية.