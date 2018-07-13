«الداخلية» تطلق تطبيقاً ذكياً لإتاحة خدماتها للجمهور

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت وزارة الداخلية، الإصدار الجديد لتطبيق الوزارة MOI UAE في سوق «غوغل بلاي» للهواتف الذكية، التي تعمل على نظام «أندرويد».

وهو عبارة عن منصّة متكاملة تمكّن جميع فئات مستخدميها من الحصول على العديد من الخدمات الضرورية في حياتهم اليومية وتسيير أعمال مؤسساتهم بكل سهولة ويسر وتكامل، تطبيقاً لشعار التطبيق «خدماتنا بين يديك»، إسهاماً ‏من وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، من أﻓﻀﻞ دول العالم.

وقال العميد حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات، رئيس مجلس الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، إنه تم العمل على تحسين وتطوير الخدمات القائمة في جميع القطاعات التابعة للوزارة، عبر توفير إمكانات متطورة وذكية تدعم منظومة عمل الوزارة التي تأخذ على عاتقها توفير السلامة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة بما يضمن لهم ممارسة حياتهم بسهولة ويُسر من خلال الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.

وأوضح أن عدد المستخدمين للخدمات الإلكترونية والذكية لوزارة الداخلية على مختلف قنواتها بلغ ما يقارب من 873396 مستخدماً مسجّلاً، ولضمان رضا المستخدم فإننا نقدم التطبيق اﻟﺬﻛﻲ الجديد ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﻴﺎً، ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻧﻤﺎط (أﻓﺮاد، أﻋﻤﺎل وﻋﺎﺋﻠﻲ).

ومن جانبه أكد العقيد فيصل محمد علي الشمري عضو وأمين سر مجلس الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية أنه تم تخصيص وتصميم لوحة مفاتيح خاصة بالتطبيق تتيح للمستخدم الوصول السريع للخدمات ومختلف منصات التواصل الاجتماعي التي تتضمن أخبار ومستجدات الوزارة حيث تم اعتماد خاصية اللمس ثلاثي الأبعاد «3D».