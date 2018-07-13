وفد من أكاديمية شرطة دبي يزور فيلق حرس الرئاسة الأرمينية

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من أكاديمية شرطة دبي فيلق حرس الرئاسة بوزارة الدفاع في جمهورية أرمينيا، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل التجارب في التدريب والتشكيلات العسكرية، وعمل مقارنة مرجعية، وتبادل الخبرات العسكرية الميدانية.

ضم وفد الأكاديمية، الرائد يوسف أحمد عباس، رئيس قسم الأفراد بالوكالة في معهد التدريب، والملازم ناصر إبراهيم ناصر، رئيس قسم السريّة الثانية للمرشحين، والملازم سعود عبدالعزيز عبدالله، ضابط ميدان.

وأوضح العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، أن هذه الزيارة جاءت بناءً على توجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي في حرص منه على تبادل الزيارات مع المؤسسات الأمنية والعسكرية داخل الدولة وخارجها للتعرف إلى التجارب التدريبية المختلفة، وتبادل المعرفة في المجالات كافة للوصول لأفضل الممارسات في مجال التدريب.

والوقوف على آلية إعداد العروض العسكرية في الدول الأخرى، بهدف الاستفادة من خبراتها وتجاربها في تأهيل وتخريج كوادر شرطية نموذجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة، وبما يترجم رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

وثمّن الضباط الموفدون جهود العقيد أشوت هاكوبيان قائد فيلق حرس الرئاسة بوزارة الدفاع الأرمنية، والمقدم سورجيت فاردانيا قائد حرس الرئاسة والمسؤول عن التشكيلات العسكرية، على تعاونهما المتميز مع وفد الأكاديمية، حيث تعرف الوفد خلال زيارته إلى طرق وضع التشكيلات العسكرية.