«خدمات المزارعين» ينفذ 19 نشاطاً تدريبياً خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مركز خدمات المزارعين في أبوظبي 19 نشاطاً تدريبياً متنوعاً ضمن خطة التدريب الداخلي لموظفيه «معارف» استفاد منها نحو 277 موظفاً في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وينفذ الخطة التدريبية الداخلية موظفو المركز من أصحاب الخبرات العلمية والعملية تحت إشراف قسم التدريب وإدارة المواهب والأداء بإدارة الموارد البشرية، وذلك عبر 45 موظفاً من مختلف التخصصات الفنية والإدارية.

وتنقسم الأنشطة التدريبية المتضمنة في الخطة إلى نوعين الأول الدورات التدريبية التخصصية الفنية في مجالات العمل الرئيسية للمركز لتدريب المهندسين الزراعيين و موظفي التسويق على جوانب الزراعة و التسويق المختلفة و آليات التوعية والإرشاد بأفضل الممارسات الزراعية في حين يركز النوع الثاني منها على تنمية الثقافة المؤسسية وصقل المهارات الإدارية، والسلوكية.

وبلغ عدد الأنشطة التدريبية التخصصية خلال النصف الأول من العام الجاري 16 دورة تدريبية فنية تم التركيز فيها على مهندسي الإرشاد الزراعي وشملت التعريف ببرنامج مكافحة آفات النخيل وعمليات البستنة ومتطلبات الممارسات الزراعية «GAP» وبرنامجي الزراعة المائية والعضوية، فيما تم طرح برامج تخصصية فنية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة في مركز خدمات المزارعين، بينما بلغ عدد الأنشطة التدريبية السلوكية والثقافية والمعارف العامة 7 دورات.

وفي إطار تعاون المركز مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تم التنسيق لتوفير دورات تدريبية مشتركة للموظفين مع 19 مؤسسة وهيئة شارك فيها 77 موظفاً من مختلف الإدارات والتخصصات بالمركز.

وقال فيصل المري مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة إن المركز حريص على توفير التدريب المستمر للموظفين بهدف تحسين قدراتهم وصقل الخبرات وتنمية المهارات اللازمة لكل منهم حتى يؤدي عمله على أكمل وجه.

وأضاف ان برنامج التدريب الداخلي «معارف» يتميز بكونه نوعاً من تبادل الخبرات بين موظفي المركز ويتم تنفيذه بالكامل من الموظفين وإليهم وذلك استفادة من الخبرات المتنوعة لكثير من الكوادر البشرية الذي يزخر بها مركز خدمات المزارعين في مختلف المجالات.