اختتام البرنامج الصيفي للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة

المصدر: أبوظبي - وام

اختتم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أمس البرنامج الصيفي للأطفال واليافعين الذي اشتمل على العديد من الفعاليات التي استمرت أسبوعا تلقى خلالها المشاركون فنونا في الصناعة وحضروا ورش عمل وندوات عن الولاء للوطن وأهم سمات وأخلاقيات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: إن البرنامج - الذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية - كان ناجحا بامتياز حيث لقي إقبالا متزايدا من الأطفال واليافعين.

وأكدت الفلاسي - في تصريح لها عقب حفل الاختتام - أن نجاح هذا البرنامج يعود الفضل فيه إلى سمو «أم الإمارات» التي تقف إلى جانب أبنائها الأطفال وتضع كافة التسهيلات لفائدتهم وتهيئة البيئة المثالية لهم ليتعلموا الكثير من الفنون والتعبير عن أفكارهم وتطلعاتهم المستقبلية.