«الوطنية لإدارة الطوارئ» تبحث آفاق التعاون مع بيلاروسيا

بحثت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات والأفكار مع بيلاروسيا.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد الهيئة برئاسة الدكتور جمال محمد الحوسني المدير العام يرافقه فهد بطي المهيري مدير إدارة الخدمات المساندة إلى جمهورية بيلاروسيا بناء على دعوة رسمية من الفريق فلاديمير فاشينكو وزير حالات الطوارئ حيث تم الاطلاع على منظومة الطوارئ الوطنية في بيلاروسيا.

والتقى الدكتور جمال محمد الحوسني خلال الزيارة مع الفريق فلاديمير فاشينكو وزير حالات الطوارئ وعدد من المسؤولين والقادة.

كما زار الوفد مراكز العمليات ومركز التدريب الميداني التابع لجامعة الحماية المدنية وحضر جانبا من التمارين الميدانية التي تنظمها الجهات ذات العلاقة بالطوارئ والأزمات. مينسك - وام