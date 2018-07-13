وفد أطفال الشارقة يشارك في «مدينة شباب 2030» بالبحرين

المصدر: الشارقة - وام

يشارك وفد من أطفال الشارقة، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في النسخة التاسعة من «مدينة شباب 2030»، التي تنظمها وزارة شؤون الشباب والرياضة بمملكة البحرين الشقيقة في الفترة من 15 حتى 19 يوليو الجاري.

ويشارك الوفد في حزمة من البرامج التدريبية التي تتميز بها مدينة الشباب هذا العام، والموجه للفئة العمرية من 9 إلى 14 سنة، ومن 15 إلى 29 سنة، تتركز حول مجالات عدة، منها إعداد القادة والعلوم والتكنولوجيا والفنون والإعلام والرياضة والتطوير الشخصي والمهاري، إلى جانب العديد من الزيارات لمجموعة من المؤسسات الثقافية والاجتماعية والشبابية.

تعاون

وقالت عائشة علي الكعبي، مدير أطفال الشارقة بالوكالة، إن مشاركتنا في مدينة شباب 2030 في دورتها التاسعة في مملكة البحرين الشقيقة للعام الثاني تأتي لتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب على المستوى الخليجي، خاصة فيما يتعلق بمجال رعاية الأطفال، انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية لأطفال الشارقة، القائمة على التنمية المستدامة للأطفال، والارتقاء بمواهبهم وتشجيعهم على إبرازها في المحافل الدولية.