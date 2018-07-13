المصدر: دبي - البيان

استضافت شركة «مان» للشاحنات والحافلات في الشرق الأوسط مؤخراً ورشة عمل تدريبيّة حول السلامة لضباط وموظفي شرطة دبي.

وذلك بالتعاون مع موقع (RoadSafetyUAE) للسلامة المرورية في الإمارات، وشركة «ميشلان» للإطارات، و شركة وابكو لتقنية السيارات. سلّطت الورشة الضوء على مبادرات السلامة على الطرقات، والحلول التي تحد من حوادث مرور المركبات التجارية الثقيلة في الدولة. كما استعرضت الورشة الجهود الجارية لضمان السلامة المرورية على الطرقات.

وذلك من خلال تعزيز تدابير السلامة في الشاحنات، وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة. واكتسب المشاركون رؤىً متعمّقة حول فرص خفض حوادث الطرقات بشكل كبير، عبر تطبيق تدابير السلامة والحلول التكنولوجيّة المناسبة، وأفضل ممارسات استخدام الإطارات والحمولة، فضلاً عن تنفيذ برامج لدعم وتدريب السائقين.