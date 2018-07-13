«تنمية المجتمع» تحتفل بتخريج 72 طفلاً في حضانات الوزارة

المصدر: دبي-البيان

شهدت منى عجيف الزعابي وكيل مساعد قطاع الخدمات المساندة بوزارة تنمية المجتمع حفل تخريج أطفال حضانة وزارة تنمية المجتمع في مختلف مناطق وإمارات الدولة، والبالغ عددهم 72 طفلاً موزعين على النحو التالي، 28 طفلا من حضانة دبي الدفعة الثامنة و28 من حضانة عجمان الدفعة الخامسة و16 طفلا من حضانة أم القيوين الدفعة الثالثة.

وقد تنوعت أنشطة الحفل ما بين فقرات ترفيهية يؤديها الأطفال الخريجون، هذا وقد تمّ تكريم 5 مشرفات من كل فرع من فروع الحضانة من المشرفات المتميزات وكذا 4 أمهات من المتعاونات مع الحضانة خلال الفترة الماضية في كل فرع.

وأكدت إيمان حارب مدير إدارة الحماية الإجتماعية بالوزارة، أن للحضانات دوراً كبيراً في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال والأمهات الموظفات وأسرهن، وتحقيق الشعور بالأمان بوجودهن بالقرب من أبنائهن في نطاق بيئة العمل بما ينعكس إيجاباً على أداء وإنتاجية الأمهات العاملات في المؤسسات بشكل عام.