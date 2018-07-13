المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد العقيد الدكتور ناصر محمد البكر بمعهد تدريب شرطة رأس الخيمة، بحضور عدد من ضباط معهد تدريب الشرطة، حفل تخريج 6 دورات تدريبية بمعهد تدريب الشرطة، شملت 163 مشاركاً من منتسبي ومنتسبات الشرطة، هي دورة التخطيط وتنفيذ الحملات التوعوية والإرشاد، ودورة تنمية مهارات الإشراف والمتابعة، ودورة إسعاد المتعاملين.

ودورة المعلومات الأمنية، ودورة أمن وحماية المعلومات، ودورة الاتجاهات الحديثة في الموارد البشرية، حيث تأتي هذه الدورات انطلاقاً من منهجية تحديد الاحتياجات التدريبية التي تهدف إلى تدريب وتطوير الموارد البشرية، بما يحقق وجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة قادرة على القيام بمهامها ومسؤولياتها على أفضل وجه.