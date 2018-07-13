هيئة البيئة في الشارقة تختتم فعاليات «معاً لصيف أجمل»

المصدر: الشارقة - وام

اختتمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة أمس فعاليات النسخة الثالثة من برنامجها الصيفي «معاً لصيف أجمل» الذي انطلق في الأول من يوليو الجاري مستهدفاً الطلبة الذكور من الفئة العمرية (10 -15 عاما).

وقالت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة إن البرنامج حظي باهتمام ورعاية كبيرين من الهيئة بهدف إكساب الطلاب مهارات جديدة وشغل أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية بما يعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى المجتمع .

حيث تؤهل هذه البرامج الطلاب علمياً وسلوكياً وتكتشف الموهوبين من بينهم، لافتة إلى أن الهيئة ركزت هذا العام على اكتشاف الباحث العلمي من خلال نشاطات متميّزة وزيارات ميدانية إضافة إلى 12 رحلة ترفيهية وتعليمية.

وأضافت السويدي: «نحن سعداء بنجاح النسخة الثالثة من البرنامج وتحقيق الفائدة لكل الطلاب المنتسبين وإشغال أوقات فراغهم بما هو مفيد وممتع لهم فهذه الخطوة تمثل أحد أهدافنا الاستراتيجية المنبثقة من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مختلف مجالات البيئة وحمايتها والحفاظ عليها وتوعية الأجيال بها».