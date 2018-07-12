رئيس الدولة يصدر مراسيم بتعيين سفيرين وتكليف وزير

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم /110/ لسنة 2018 بشأن تعيين سعادة جمعة راشد خميس أحمد الرميثي سفيرا للدولة لدى جمهورية كوستاريكا بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم /111/ لسنة 2018 بتعيين سعادة محمد مير عبدالله يوسف الرئيسي سفير الدولة لدى جمهورية اليونان سفيرا غير مقيم للدولة لدى جمهورية ألبانيا.

وأصدر رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم /112/ لسنة 2018 بتكليف معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة بالاستمرار في أداء مهام المستشار الثقافي في وزارة شؤون الرئاسة والتي يحددها له نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وذلك بالإضافة إلى مهام منصبه كوزير دولة.

وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.