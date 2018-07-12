أفريقيان يسرقان 471 ألف درهم من داخل سيارة

المصدر: دبي - أحمد يحيى

أحالت نيابة دبي العامة أفريقيين لمحكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة السرقة وحمل سلاح، بعد أن سرقا 471 ألف درهم من داخل سيارة صاحب شركة شحن بعد أن تتبعا خط سيره بعد سحب المبلغ من أحد البنوك.

وفي التفاصيل أوضحت التحقيقات أن المجني عليه سحب المبلغ المذكور، ومن ثم تحرك مع صديق له متجهين لأحد المطاعم لتناول الغداء، وبعد رجوعه لمكان انتظار السيارة، وجد الزجاج مهشماً والأموال غير موجودة، ومن ثم قام بإبلاغ الشرطة التي كشفت تورط المتهمين، خاصة بعد تفريغ كاميرات المراقبة التي أظهرت سيارة المتهمين اللذين أجّراها.

وبالرجوع للشركة المؤجرة تبين وجود جهاز تتبع بالسيارة، الذي كشف عن تحركات المتهمين وتتبعهما لسيارة المجني عليه، حتى تمكنا من سرقته.