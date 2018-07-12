خطة لربط إمارة عجمان ومنطقة مصفوت بالحافلات العامة

المصدر: عجمان - البيان

كشف الاجتماع التنسيقي الأول بين شرطة مصفوت بعجمان ومؤسسة المواصلات العامة عن وجود خطة قيد الدراسة لربط إمارة عجمان بمنطقة مصفوت بالحافلات.

وترأس الاجتماع النقيب عبد الرحمن حيي الكعبي مدير فرع التحقيق والبحث الجنائي بمركز شرطة مصفوت بعجمان الشامل بينما كان على رأس الوفد المشارك من المؤسسة عمر لوتاه المدير التنفيذي لقطاع العمليات وسالم جمال رئيس شعبة رقابة الجودة، وعدد من المسؤولين بالمؤسسة.

رحب مدير فرع التحقيق والبحث الجنائي بالمركز خلال الاجتماع بوفد مؤسسة المواصلات العامة، شاكراً لهم جهودهم وحرصهم على تلبية طلب أهالي مصفوت ومزيرع بزيادة عدد سيارات الأجرة في المنطقة، وتوفير كل سبل الراحة لهم من حيث تجهيزات مركبات الأجرة وسعر فتح العداد الذي لا يتعدى الـ3 دراهم.

بالإضافة إلى توفير عدد 5 شركات امتياز للنقل وهي شركة اسبيد وشركة العربية وكارس والإمارات والراحة. من جانبه أوضح سالم جمال رئيس شعبة رقابة الجودة بأن هناك خطة قيد الدراسة لربط إمارة عجمان بمنطقة مصفوت بالحافلات، مشيراً بأنه سيتم تزويد مركبات الأجرة بالكاميرات وشاشات تحكم، وذلك للتحكم بالسيارات والشكاوى والملاحظات، وتعزز أمن وسلامة مستخدمي مركبات الأجرة.