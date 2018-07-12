مجلس مكافحة المخدرات يطالب بتشديد القوانين لردع المروجين والمهربين

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، أن قانون مكافحة المخدرات يجب أن يكون رادعاً وسداً منيعاً في وجه مهربي ومروجي ومتعاطي المخدرات، مطالباً معاليه بتشديد بعض مواد القانون حتى يكون سنداً قوياً لجهود المكافحة بالدولة.

ويقف بوجه كل من تسول له نفسه بالعبث في أمن البلاد والتسبب بنشر وترويج المواد المخدرة وتعاطيها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد بنادي ضباط الشرطة بدبي بحضور عدد من ممثلي الهيئة القضائية، وممثلي المحاكم والنيابات العامة في الدولة، إلى جانب ممثلين من وزارتي الصحة، والبيئة والتغير المناخي، ومديري مكافحة المخدرات على مستوى الدولة.

كما حضر الاجتماع العميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، والعميد عيد محمد ثاني، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، رئيس اللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل والدمج الاجتماعي، والعميد عبدالرحمن محمد العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات.