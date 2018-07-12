حصة تهلك: التطوع الإماراتي يشهد عصراً ذهبياً

المصدر: رأس الخيمة –أحمد أبو الفتوح

أكدت المستشارة حصة تهلك الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة تنمية المجتمع، أن العمل التطوعي في دولة الإمارات يشهد عصره الذهبي مع ارتفاع مستوى الوعي بهذا العمل.

وتزايد إقبال الشباب من مختلف الجنسيات وبصورة خاصة المواطنين على الالتحاق بالأعمال التطوعية وخاصة في منصة «متطوعي. إمارات» التي وصل عدد المتطوعين فيها إلى 311489 متطوعاً من مختلف المراحل العمرية، التي تمتد أعمالهم التطوعية محلياً وخارجياً وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت تهلك خلال اللقاء الحواري الذي نظمته جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة وقدمه الإعلامي محمد غانم مصطفى مدير اذاعة رأس الخيمة، إلى أن الوزارة استحدثت قاعدة بيانات للمتطوعين من خلال الاستراتيجية الجديدة تعكس جهود المتطوعين والتنافس بها في مؤشرات التنافسية العالمية.

وخاصة في مجالات المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة ليصل دور المتطوع الإماراتي إلى مراتب متقدمة على المستوى العالمي والإقليمي.

ترسيخ القيم

وأوضحت تهلك، أن الاستراتيجية الوطنية للتطوع تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة وثقافة التطوع في المجتمع الإماراتي، وتحقيق التكافل والتكامل بين الموارد الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز روح المشاركة واستثمار طاقات أفراد المجتمع في التنمية، وتطوير مهارات وكفاءات المشاركين في برامج وأنشطة التوعية.

حاضنات التطوع

إلى ذلك، أعلن خلف سالم بن عنبر مدير جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، عن إطلاق حاضنات التطوع، والتي تقدم خدمات وتسهيلات للفرق التطوعية داخل قاعات الجمعية لتسهيل إنجاز أعمال هذه الفرق وتحقيق أهدافها.

لافتاً إلى أن حاضنات التطوع تهدف إلى تشجيع المشاريع والأفكار التطوعية لخدمة المجتمع، ودعم عمل الفرق التطوعية لإنجاز أهدافها وتقديم خدماتها، وتحسين نوعية المشاريع التطوعية ومخرجاتها المتوقعة، والمساهمة في نشر الفكر التطوعي والوعي الخدمي.

جهود

أشارت حصة تهلك إلى أهمية دور وسائل الإعلام في نقل البرامج التي تعكس قوة وترابط المجتمع الإماراتي وثقافته التي تمتد إلى تقديم الخدمات للعمال خلال فصل الصيف.