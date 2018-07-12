مليون مكالمة لمركز اتصال «طرق دبي» خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن أن عدد المكالمات التي تلقاها مركز اتصال الهيئة 8009090 بلغ مليوناً و22 ألفاً و421 مكالمة خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل استجابة 14 ثانية مقابل المدة المخطط لها وهي 20 ثانية. وتنوعت المكالمات ما بين استفسارات وشكاوى وبلاغات واقتراحات إضافة إلى طلبات متنوعة من الجمهور.

وقال أحمد محبوب، مدير إدارة تنفيذي خدمة المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن تلقي مركز الاتصال أكثر من مليون مكالمة خلال النصف الأول من العام الجاري، يعكس تزايد إقبال الجمهور على التواصل مع المركز الذي صنف من ضمن أفضل 3 مراكز اتصال ضمن برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية في الدورة الماضية.

ويعود ذلك إلى أن فرق العمل في المركز تبذل جهوداً كبيرة وأداءً متميزاً في الاستجابة السريعة لاحتياجات المتعاملين كافة في زمن قياسي رغم تعدد الخدمات التي يقدمها المركز.

من جانب آخر كشف المحبوب عن أنه انطلاقاً من توجهات حكومتنا الرشيدة بجعل إمارة دبي أذكى مدينة في العالم، وتجاوباً مع مبادرة المدينة الذكية التي أطلقتها حكومة دبي، تم توفير قنوات اتصال أخرى للجمهور من خلال الخدمات الإلكترونية عبر مختلف الوسائل التقنية.

جاءت نتيجتها بأن المركز أنجز 183 ألفاً و439 معاملة عبر نظام الرد الآلي خلال النصف الأول من العام الحالي بمعدل زيادة وصل إلى 86%، وهي قناة آمنة وسريعة لإنجاز المعاملات دون الانتظار ومن غير الحاجة إلى موظف خدمة المتعاملين، كما تم إنجاز 74 ألفاً و727 معاملة عبر البريد الإلكتروني بزيادة 12.2% مقارنة بالعام الماضي عن المدة ذاتها.

بينما وصل عدد المعاملات والاستفسارات عبر «الشات» إلى 149 ألفاً و548 معاملة بمعدل زيادة 45.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد بلاغات نظام (مدينتي) خلال هذه المدة 10 آلاف و922 بلاغاً.