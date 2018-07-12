«هيئة الأعمال الخيرية» تشارك في مؤتمر شؤون اللاجئين بسويسرا

المصدر: عجمان - البيان

شاركت هيئة الأعمال الخيرية في جلسات مؤتمر المشاورات السنوية بين مفوضية الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في جنيف، وذلك إلى جانب أكثر من 300 منظمة غير حكومية من حوالي 90 بلداً في التجمع الإنساني الأكبر من نوعه للأمم المتحدة.

وتضمنت توصيات المشاركة؛ العمل على تعريف اسم الهيئة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى كمنظمة مستقلة ولا علاقة لها بمؤسسات أخرى تحمل نفس الاسم باللغة الانجليزية، إلى جانب تسجيل اسم وشعار الهيئة محلياً ودولياً لدى الجهات المختصة للحفاظ على حقوقها وحمايتها من أي تبعات.

وبحث الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية على هامش المؤتمر مع فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أطر التعاون المشتركة لمضاعفة الجهود في مواجهة أزمة اللاجئين.