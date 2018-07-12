نشر الثقافة القانونية بين عمال الخدمة المساعدة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي محاضرة توعية قانونية لعمال الخدمة المساعدة العاملين في المقر الرئيسي للدائرة، حضرها 230 ممن يقدمون خدمات النظافة والضيافة والمراسلة.

وذلك في إطار حملة «حقوقهم مسؤوليتنا» التي تتبناها الدائرة للعام الثاني بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء. حيث تستهدف الحملة هذا العام تقديم التوعية القانونية إلى 100 ألف عامل ضمن فعاليات «2018 عام زايد الخير».

وأكد أحمد المرزوقي مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية، رئيس لجنة التوعية العمالية في دائرة القضاء بأبوظبي خلال مشاركته في المحاضرة، أن دائرة القضاء في أبوظبي شكلت لجنة متخصصة للعمل على نشر الثقافة القانونية بين فئة العمال، وذلك في إطار برنامج متكامل يهدف إلى تسهيل وصول العمال إلى العدالة والحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.