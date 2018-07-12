شراكة استراتيجية بين شرطة دبي و«دبي للإحصاء»

المصدر: دبي - البيان

وقّع اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، مذكرة تفاهم تقضي بتعزيز الشراكة بين القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للإحصاء، لتكون شراكة استراتيجية تدعم التخطيط الأمني والعمل الإحصائي في الإمارة، ولتحويل جميع المؤشرات الإحصائية إلى أنظمة ذكية.

حضر التوقيع العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد علي بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وطارق الجناحي، نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، وعفاف بوعصيبة، مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية، وعدد من المسؤولين والمديرين لدى الجهتين.

اطلاع

جاء ذلك خلال زيارة وفد برئاسة القائد العام لشرطة دبي، لمقر مركز دبي للإحصاء، اطلع خلاله الوفد على أحدث التقنيات والحلول الإحصائية.

وقال اللواء عبدالله المري إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي من منطلق حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية للوصول إلى نتائج إيجابية، والاستفادة من إمكانات مركز دبي للإحصاء في دعم الخطط الاستراتيجية لشرطة دبي في مختلف المجالات الأمنية والمرورية والجنائية والمجتمعية، والإسهام في وضع الخطط المستقبلية.

وأضاف أن شرطة دبي تسعى إلى الاستفادة من مخرجات المركز، وتطويع جميع المؤشرات الإحصائية وتحويلها إلى أنظمة ذكية، بما يحقق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي، المتمثلة في «دبي مدينة آمنة»، والعمل مع المركز لترسيخ مقومات الأمن والأمان، وتسريع عملية التنمية، التي تحرص شرطة دبي على تعزيزها مع كل القطاعات وشرائح المجتمع.

اهتمام

من جانبه، أشاد المهيري بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العامة لشرطة دبي بالتخطيط وفقاً لأسس علمية، وتوظيف أحدث التقنيات للوصول بالتخطيط والأداء الأمني إلى مستويات نموذجية، وأضاف المهيري أن الحلول الإحصائية وتقنيات علم البيانات المتقدمة ستمثل عاملاً مهماً لتحقيق تلك الأهداف عالية الطموح.

مشيراً إلى أن الإحصاء يعزز تنافسية الدول والمدن في مختلف المجالات، ومن بينها المجال الأمني.

وأوضح المهيري أن هنالك العديد من المشاريع والمبادرات الرائدة التي ينفذها مركز دبي للإحصاء بالتعاون مع شرطة دبي، وهناك مبادرات مستقبلية ستمثل نقلة نوعية في العمل الإحصائي، مشدداً على أن المركز بالرغم من اطلاعه الدائم على أفضل الممارسات العالمية والاستفادة منها فإن سياسة الابتكار تلعب دوراً مهماً في حلولنا وتقنياتنا الإحصائية.

وكرّم المهيري، بحضور القائد العام لشرطة دبي، فريق العمل بالقيادة العامة، الذي يبدي تعاوناً ودعماً لا محدوداً مع المركز.