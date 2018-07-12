متابعة سير العمل في إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة إدارة مكافحة المخدرات، يرافقه العميد طارق محمد بن سيف مدير مكتب القائد العام، الخبير سيف الشفيري خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي بالقيادة العامة، وفريق التفتيش الأمني، بهدف الاطمئنان على سير العمل، وذلك تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق المعايير المعتمدة للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وكان في استقبالهم، العميد عدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات والعقيد إبراهيم جاسم الطنيجي نائب مدير الإدارة ورؤساء الأقسام والأفرع وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بالإدارة.

وأكد القائد العام خلال جولته التفقدية على أهمية قيمة العمل بروح الفريق الواحد والتي تعتبر إحدى قيم إستراتيجية وزارة الداخلية التي تحرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع، مؤكداً بأن القيادة العامة حريصة كل الحرص على دعم الإدارة وكافة الإدارات للمساهمة في تطوير العمل .

وتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بها لأعلى المستويات لتعزيز الأمن والأمان ونشر الثقافة الأمنية والتوعية بأضرار وسلبيات بعض السلوكيات الخاطئة التي تضر بالمجتمع وأفراده وتعمل على هدمه، مشيداً بجهود الإدارة البارزة في تحقيق المنجزات لخدمة العمل الشرطي وتحقيقها لنتائج ريادية بشأن انخفاض مؤشر الجريمة وسرعة ضبط الجناة وفق أفضل معايير الجودة والتميز، بفضل تضافر جهودهم وتكاتفهم من أجل التطوير والتحسين المستمرين لمواكبة المستجدات التقنية والعلمية وتسخيرها لتحقيق الأهداف.