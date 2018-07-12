تعاون بين «محمد بن راشد للطب» و«زعبيل للسيدات»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

وقع نادي زعبيل للسيدات مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين.

وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي يعقدها نادي زعبيل للسيدات مع المؤسسات الحكومية والخاصة بهدف تعزيز دور المرأة لتتمكن من أداء دورها البناء في المجتمع في أجواء مفعمة بالإيجابية والعطاء.

وتهدف المذكرة إلى توطيد سبل التعاون عن طريق فتح أبواب نادي زعبيل وأجنحته أمام طالبات جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والهيئة الأكاديمية كبيئة محفزة للإبداع، لما يضمه النادي من مرافق متنوعة تهتم بالصحة والجمال.

بالإضافة إلى مساحات خضراء وأجواء تتسم بالخصوصية التامة، من أجل دعم الجهود الرامية إلى تفعيل دور المرأة الإماراتية، كعنصر مهم في عملية البناء والتطور، وتعزيز روح السعادة والإيجابية لدى المرأة من جهة أخرى.

كما تفتح جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عبر تلك الاتفاقية المجال للطالبات وعضوات الهيئة التدريسية للحصول على أرقى الخدمات الجمالية والرياضية والعروض الحصرية من خلال أجنحة نادي زعبيل للسيدات، حيث يوفر النادي لمرتاديه من العضوات خدمات حصرية تلبي جميع احتياجات المرأة.

وفي الإطار نفسه أكدت إدارة النادي عزمها على تعزيز الشراكة مع المؤسسات والجهات الحكومية ضمن خطتها الاستراتيجية المقبلة حيث ستجدد اتفاقياتها مع القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، كما تعتزم عقد شراكات جديدة مع مؤسسة تاكسي دبي.