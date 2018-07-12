موظفو «دبي للإعلام» يشاركون في مبادرة «صيف أخضر»

المصدر: دبي - البيان

استضافت مؤسسة دبي للإعلام حملة التوعية والترشيد التي تقيمها هيئة كهرباء ومياه دبي تحت عنوان «لنجعل هذا الصيف أخضر» بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه خلال أشهر الصيف من خلال مجموعة محاضرات توعوية وزيارات ميدانية للدوائر والمراكز والجمعيات التعاونية بغية رفع الوعي لدى شرائح المجتمع كافة بأهمية ترشيد الاستهلاك.

وتأتي استضافة مؤسسة دبي للإعلام لفعاليات هذه الحملة، في إطار التزام المؤسسة بتشجيع الإبداع والمبادرات الخلاقة والمساهمة الدائمة في مختلف الأنشطة المجتمعية والخدمية التي تساهم في دعم هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى المساهمة في توفير استهلاك الكهرباء والمياه وتسليط الضوء على سبل الترشيد.

ونشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع، ولتشجيع الجميع على تبني الحلول المستدامة، بالإضافة إلى تأكيد دور وسائل الإعلام في دعم هذه المبادرة وتسليط الضوء على أهمية المشاركة فيها، كذلك دور الإعلاميين في نشر الوعي وتقديم المعلومات الصحيحة بأسلوب واقعي بعيد عن المغالطات والمبالغة.

وتركز الحملة التي تأتي تماشياً مع خطة دبي 2021 واستدامة البيئة والطاقة والتي تعمل الدولة من خلالها على ضمان استمرارية التنمية المستدامة وحماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والمساهمة في الحفاظ على النظام البيئي وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

في الوقت الذي تهدف هذه الحملة إلى إحداث فرق كبير عبر تبني تغييرات إيجابية بسيطة في السلوكيات اليومية المتعلقة باستهلاك الكهرباء والمياه مثل تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية غير الضرورية خلال ساعات الذروة من الساعة 12 ظهراً إلى 5 مساءً، وضبط مكيف الهواء عند 24 درجة مئوية لتقليل استهلاك الطاقة.