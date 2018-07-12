«دبي للمستقبل» توقع مذكرة تفاهم لدعم مبادرة دبي 10X

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤسسة دبي للمستقبل مذكرة تفاهم مع شركة إرنست ويونغ «EY» لدعم مبادرة دبي 10X، وهي إحدى مبادرات المؤسسة، وبموجب التعاون الجديد، ستقوم EY بدعم الجهات الحكومية لبلورة وتطوير أفكارهم لتمكينهم من تحضير مبادراتهم ليتم عرضها وتقييمها من قبل اللجنة المختصة.

وقّع الاتفاقية من جانب مؤسسة دبي للمستقبل عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع المشاريع، ومن جانب شركة EY وسيم خان، رئيس خدمات الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال عبد العزيز الجزيري: «يأتي التعاون الذي جمعنا مع شركة EY في تقديم خدمات الاستشارات لدعم وتطوير الأفكار المقترحة لمبادرة دبي 10X، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حيث وجّه سموه بضرورة تبني جميع الجهات الحكومية في دبي، هذه المبادرة الأولى من نوعها في العالم، لكي نطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات.ومن جانبه قال وسيم خان: «نحن فخورون بدعم مبادرة دبي 10X، التي تهدف إلى الاستفادة من التقنيات التحويلية لارتقاء جودة حياة المواطنين وتفاعلهم مع حكوماتهم.

وإننا في EY نؤمن بأن الارتقاء بمستوى الأسئلة التي يتم طرحها يساعد الحكومات والشركات، والعالم ككل، على العمل بكفاءة أكبر، كما نتطلع إلى أن نلعب دورنا في إثراء وتعزيز أفكار دبي 10X من خلال بيئة التقنيات الرقمية والابتكار المتوفرة لدينا.

ونصّت الاتفاقية، أيضاً، على تقديم الدعم اللازم لفرق الجهات الحكومية المشاركة في دبي 10X من طرف EY لإثراء أفكار هذه المبادرة باستخدام التفكير التصميمي وأساليب التصميم، التي تتمحور حول الإنسان، إلى جانب إجراء تقييم قصير وسريع لمدة 5 أيام لفهم الأفكار المقدمة من قبل الجهات المعنية واستكشافها، علاوة على إجراء تحسينات سريعة لتعزيز الأفكار وإثرائها خلال فترة أقصاها أسبوعان، قبل عرضها على اللجنة المختصة للتقييم.