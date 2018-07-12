«جنيف لحقوق الإنسان»: الإمارات حققت إنجازات تشريعية رائدة لدعم الأسرة

المصدر: دبي - وام

أشاد مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي بما حققته دولة الإمارات في مجال التشريعات الخاصة بالمرأة وقانون الأحوال الشخصية الذي راعى جميع أوجه حقوق المرأة وكفل لها حياة كريمة.

وثمن المركز الدور الرائد الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) في تعزيز دور المرأة على المستويين الوطني والعالمي. ودعا الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس المركز - في تصريح له بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للسكان الذي يوافق 11 يوليو من كل عام - إلى تطوير وتحسين خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية للنساء في جميع أنحاء العالم.