شرطة الشارقة تطلق أول مركز خدمات ذكي أغسطس المقبل

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

تطلق القيادة العامة لشرطة الشارقة أول مركز خدمات ذكي في الإمارة، كما سيتم توزيع 15 جهاز سهل (الذي يقدم خدمات ذاتية متنوعة للمتعاملين على مختلف مدن الإمارة) بدءاً من أغسطس المقبل، جاء ذلك خلال الملتقى المروري الذي نظمته إدارة المرور والدوريات بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة الشارقة.

وشدد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة على عنصر الوعي المروري باعتباره مرتكزاً أساسياً في تحقيق سلامة مرورية على الطرقات.

واستعرض الملتقى أهم المؤشرات المرورية خلال النصف الأول من العام الجاري من 2018 والنتائج المتحصلة منها في خفض نسب الإصابات بالحوادث أو خفض نسب الوفيات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أن جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر الحوادث فيما سجل مؤشر الحوادث انخفاضاً ملموساً.

حيث بلغ إجمالي الحوادث للنصف الأول للعام 2017 عدد461 توزعت على 205 حوادث بسيطة و160 حادثاً متوسطاً و35 حادثاً بليغاً متسببة فى61 حالة وفاة بينما شهد النصف الأول للعام الجاري 105 حوادث بسيطة.