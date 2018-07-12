«زايد الخيرية» تتفقد مشاريعها الإنسانية في جزر القمر

المصدر: موروني - وام

تفقّد وفد مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، برئاسة حمد سالم بن كردوس العامري، المدير العام للمؤسسة، عدداً من المشاريع والبرامج التي تنفذها المؤسسة في جمهورية جزر القمر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة الدائمة لتلمّس الاحتياجات الإنسانية لشعوب الدول النامية، والإشراف المباشر والاطلاع على سير مشروعات المؤسسة في جمهورية جزر القمر، وبحث تطوير مشاريعها ضمن مبادراتها في «عام زايد».

وفي هذا الصدد، زار وفد مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مستشفى المعروف المركزي في جزر القمر الذي أسهمت المؤسسة في بنائه عام 2003، بتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آنذاك.

واستعرض الدكتور يوسف موسى، مدير المستشفى بالإنابة، خلال اجتماع عُقد بمناسبة الزيارة، أهم احتياجات المستشفى، بما يمكّنه من الاستمرار في أداء دوره، إذ يبلغ عدد المستفيدين من جميع أقسامه 15 ألف مستفيد شهرياً.

وتعرّف وفد المؤسسة إلى مختلف التخصصات التي يضمّها المستشفى.