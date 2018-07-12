هزاع بن طحنون يشهد محاضرة «زايد واستشراف المستقبل»

المصدر: العين - وام

شهد الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة العين - مساء أمس - المحاضرة التي نظمها ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين تحت عنوان «زايد واستشراف المستقبل» التي تحدّث فيها العميد الدكتور أحمد الخزيمي من وزارة الداخلية، والمقدم سليمان محمد الكعبي، مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل بشرطة أبوظبي.

وأكد المحاضران أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صاحب رؤية عميقة في استشراف المستقبل والتخطيط لإنشاء دولة تكون مثالاً للدول المعاصرة.

وأشارا إلى التحديات التي واجهها، طيب الله ثراه، واستطاع التغلب عليها ورؤيته في تنويع مصادر الدخل في بداية تأسيس الدولة كإنشاء جهاز أبوظبي للاستثمار.

وتحدثا عن مفهوم استشراف المستقبل ومحدداته وعوامله وفهم التطورات التي ستحدث في المستقبل من تحديات وفرص، بغرض الاستعداد والتخطيط لترك التحديات والفرص، واقتناص الفرص التي تحقق من خلالها الريادة.

حضر المحاضرة عدد من المسؤولين والموظفين بديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين.