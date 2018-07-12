9 مرشحين يتأهلون إلى نهائي «الإمارات لرواد الفضاء»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تأهل 9 مرشحين إلى مرحلة التقييم النهائية ضمن برنامج «الإمارات لرواد الفضاء» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف تدريب وإعداد أول دفعة من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية وبحثية مختلفة.

يأتي ذلك في سياق الاستعدادات المكثفة لاختيار أول دفعة من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية خلال شهر أبريل 2019.

وسيخضع المتأهلون التسعة - الذين اجتازوا مرحلة المقابلات النهائية في مركز محمد بن راشد للفضاء من بين 18 مرشحاً - لعملية تقييم مكثفة في روسيا يجريها خبراء من وكالة الفضاء الروسية الفيدرالية «روسكوسموس» لتقوم بعدها دولة الإمارات باختيار الدفعة الأولى من أربعة رواد فضاء إماراتيين.

فحوصات

وسيتم إجراء فحوصات شاملة للمرشحين التسعة على أيدي خبراء من مركز «يوري غاغارين» لتدريب رواد الفضاء تتضمن العديد من الاختبارات الطبية والبدنية المفصلة التي تهدف إلى ضمان جاهزية المرشحين للمشاركة في تدريبات خاصة برحلات الفضاء والمهام المتعلقة بها والتي قد تمتد إلى 14 يوماً لكل مرشح.

وقال يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «ستكون الخطوة الأخيرة من عملية التقييم التي سيخضع لها المرشحون التسعة مرحلة مفصلية لنا لتمكننا من اختيار الأجدر والأكفأ منهم ليكونوا سفراء الدولة في الفضاء ويقومون بمهام علمية وأبحاث تعود بالنفع على البشرية .

وذلك في إطار تحقيق أهداف برنامج الإمارات لرواد الفضاء وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بإعداد كوادر وطنية تسهم في رفد قطاع الفضاء لتصبح دولة الإمارات مركزاً لعلوم الفضاء وتقنياته».

تعاون

وثمن الشيباني التعاون المثمر والبناء مع جهة عريقة معنية في الفضاء مثل وكالة الفضاء الروسية الفيدرالية «روسكوسموس».

حيث ستوكل لها مهمتان الأولى مهمة إعداد تقرير نهائي عن القدرات والمؤهلات البدنية والنفسية لكل مرشح لدعمنا في عملية اختيار الدفعة الأولى من رواد الفضاء الإماراتيين وفق أعلى المعايير العالمية إلى جانب اضطلاع الوكالة بمهمة تدريب رائدي فضاء لانضمام واحد منهما إلى الرحلة التي ستنطلق إلى محطة الفضاء الدولية في أبريل المقبل.

يشار إلى أن دولة الإمارات ممثلة بمركز محمد بن راشد للفضاء وجمهورية روسيا الاتحادية ممثلة بوكالة الفضاء الروسية الفيدرالية «روسكوسموس» وقعتا اتفاقية تعاون لإرسال أول رائد فضاء إماراتي للمشاركة في الأبحاث العلمية إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة «سويوز إم إس» الفضائية.

تدريب

وستتولى «روسكوسموس» تدريب رائدي فضاء أحدهما ضمن الطاقم الرئيسي والثاني في الطاقم الاحتياطي لينضم المرشح الرئيس إلى فريق مكون من قائد روسي ورائدة فضاء أميركية على متن المركبة «سويوز إم إس» 12 التي ستنطلق إلى محطة الفضاء الدولية في أبريل المقبل بينما يخوض بقية أفراد الفريق برامج تدريبية مكثفة تؤهلهم للقيام بمهمات في الفضاء لمدد زمنية طويلة.

ويحظى برنامج الإمارات لرواد الفضاء بدعم مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذراع التمويلية للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

حيث يعتبر هذا الصندوق الذي أطلق في عام 2007 الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات في الدولة وإثراء ودعم وتطوير الخدمات التقنية وتعزيز اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي.