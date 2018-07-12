50 درهماً غرامة يومياً لتأخّر استلام المركبة الخفيفة بعد انتهاء الحجز.. و100 للثقيلة

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

حددت المادة 113 من اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور الاتحادي المرفقة بالقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2017 غرامة قيمتها 50 درهماً عن كل يوم لا يتم فيه استلام المركبة الخفيفة بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لحجزها وبحد أقصى 3000 درهم.

فيما يتم فرض غرامة 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 3000 درهم لعدم استلام المركبة الثقيلة بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لحجز المركبة.

ووفقا لخبراء في المرور فإن هذه المادة تعتبر هامة جدا لأنها تسهم في خفض أعداد المركبات في ساحات الحجز وضمان عدم تأخير أصحابها في استلامها بعد انتهاء فترة الحجز خاصة مع وجود مشكلة ازدحام ساحات حجز المركبات في بعض الأحيان.

وكانت وزارة الداخلية وإدارات المرور قد كثفت حملات التوعية بالتعديلات الجديدة للائحة التنفيذية للقانون على مستوى الدولة والتي تستهدف حماية أرواح وسلامة مستخدمي الطريق بحيث تؤثر إيجابا على السائقين الملتزمين بقوانين المرور وستعمل على ردع المتهورين وغير الملتزمين.

وتعمل الوزارة من أجل رفع مستوى السلامة المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلامة المرورية بالدولة، من خلال استراتيجيتها التي تركز على عدة محاور منها التوعية وتعديل الثقافة المرورية، والهندسة والسلامة على الطرق.

وتحديث التشريعات، ورفع مستوى الخدمات الطبية وتطوير الإسعاف، إلى جانب زيادة معدلات الضبط المروري على الطرق، من أجل تحقيق السلامة لجميع مستخدمي الطريق.

ووفقا للقرار الوزاري فان المخالفات التي تستوجب حجز المركبة والتي تبلغ 23 مخالفة تتراوح فيها مدة الحجز ما بين 7 إلى 90 يوما وفقا لدرجة خطورة المخالفة.

ومن أبرز المخالفات التي يتم فيها حجز المركبة الخفيفة 60 يوما، إلى جانب الغرامة وتسجيل النقاط المرورية، قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق والآخرين او سلامتهم وأمنهم للخطر وقيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة.

كما تتضمن مخالفة قيادة المركبة تحت تأثير الكحول حجز المركبة الخفيفة 60 يوما ونص جدول المخالفات على حجز المركبة 60 يوما أيضا في حالة قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها.

كما يتم حجز المركبة الخفيفة 90 يوما في حال قيادة مركبة على الطريق العام بدون لوحات أرقام، ومن المخالفات التي تستوجب حجز المركبة أيضا، قيادة المركبة بعكس اتجاه السير والدخول بالمركبة في مكان ممنوع والتي يتم فيها حجز المركبة الخفيفة 7 أيام.

كما يتم حجز المركبة 7 أيام في حال قيادة مركبة غير مؤمن عليها وقيادة مركبة غير مرخصة من سلطة الترخيص إضافة إلى قيادة المركبة برخصة قيادة منتهية المفعول وقيادة مركبة منتهية الترخيص.