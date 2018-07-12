المصدر: عجمان - وام

أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية القرار رقم 19 بشأن اعتماد نظام المكافآت التشجيعية وحوافز الأداء في حكومة عجمان.

ويأتي القرار بناء على ما عرضه المدير العام للموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان بشأن نظام المكافآت التشجيعية وحوافز الأداء بهدف تشجيع السلوك الإيجابي داخل بيئة العمل واستدامة ثقافة التميز والإبداع بين موظفي الجهات الحكومية والمساهمة في تهيئة بيئة عمل جاذبة في الجهات الحكومية التابعة لحكومة عجمان.

ونص القرار على اعتماد نظام المكافآت التشجيعية وحوافز الأداء في حكومة عجمان بما تتضمنه من مبادئ وأحكام وشروط وإجراءات ونماذج يجب على الجهات الحكومية كافة المعنية في إمارة عجمان الالتزام بها.

ويحق لمدير عام الموارد البشرية المركزية إصدار التعاميم والقرارات التنفيذية حسبما تكون لازمة لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار وذلك بشرط ألا تتعارض مع أحكامه، وتكلف الموارد البشرية المركزية بالإشراف المباشر على كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار من قبل المعنيين به ويناط بها رفع تقارير دورية حول سير التطبيق وأوجه التقدم المحرز فيه والمعوقات التي تجابهه ورفع التوصيات.

وقال راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية المركزية إن نظام المكافآت والحوافز يهدف إلى دعم أنماط الأداء المتوافقة مع استراتيجية الجهات الحكومية وتعزيز السلوك الإيجابي داخل بيئة العمل واستدامة ثقافة التميز والإبداع بين موظفيها..

مشيرا إلى أن النظام هو امتداد لاستراتيجية الحكومة الرامية إلى المحافظة على كفاءات بشرية متميزة وتحفيز مهارات الموارد البشرية في الحكومة والمساهمة في تهيئة بيئة عمل جاذبة.

أداء

وأوضح أنه يهدف إلى وضع معايير موحدة ومنهجية عادلة لأنظمة المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة وتمييز أنماط الأداء الاستثنائي والمبدع وتعزيز ثقافة التميز بين الموظفين بما يساهم في تحقيق استراتيجية الجهة الحكومية والعمل على زيادة جاذبية بيئة العمل من خلال إسعاد الموظفين ورفع مستويات الرضا الوظيفي والولاء المؤسسي لديهم.