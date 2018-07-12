مبادرات لتأهيل الكوادر المواطنة في العمل التطوعي

المصدر: دبي - البيان

أطلق أطباء الإمارات سلسلة من المبادرات في مجال التطوع الطبي التخصصي في بادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة تحت شعار «على خطى زايد» بهدف استقطاب وتأهيل وتمكين الكوادر الطبية المواطنة في العمل التطوعي والعطاء الإنساني، إضافة إلى إكسابهم مهارات علمية وعملية تساهم في بناء قدراتهم ورفع مستوى أدائهم للوصول بها إلى أعلى مستويات الأداء في عملهم التقليدي في مستشفيات الدولة.

وتتضمن المبادرات إطلاق منصة أطباء الإمارات وبرنامج لتطوير مهارات الكوادر الطبية والتنظيم الدوري لملتقيات أطباء الإمارات، وتبني يوم أطباء الإمارات يتم فيه استعراض مبادراتهم وتدشين مجالس الإمارات للإنعاش والإصابات والطوارئ، إضافة إلى تكثيف مشاركتهم الفعالة في المهام الإنسانية العالمية لإبراز الدور الإنساني للدولة على الصعيد العالمي الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها.