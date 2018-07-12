«طرق دبي» تعيد تشغيل الترام بعد توقف مؤقت

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تأثر خدمة ترام دبي بين محطتي «مرسى دبي» و«نخلة جميرا» وتوقفها مؤقّتاً صباح أمس وذلك بعد دخول مركبة مسار الترام واصطدامها بطرف عربة الترام دون تسجيل أي إصابات.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن الفريق الفني التابع لهيئة الطرق وشرطة دبي قاموا بإخراج المركبة، وإعادة تشغيل خدمة الترام لوضعها الاعتيادي في وقت قياسي.

وعمدت الهيئة حالياً إلى تشغيل عدد من حافلات المواصلات العامة، لنقل ركاب الترام بين المحطات المتأثرة بتوقف الخدمة، كذلك تم تحويل القضية إلى الجهة المختصة لبيان أسباب دخول السيارة إلى مسار الترام. يذكر أن العام الماضي شهد حادثاً مشابهاً، حيث رفعت شرطة دبي مركبة خاصة دخلت خط سير ترام دبي بمنطقة مارينا، علقت بعد تعطلها بشكل مفاجئ، فيما لم تقع أي إصابات تذكر.