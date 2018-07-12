تحويل 320 مركبة في «مواصلات الإمارات» للعمل بالغاز الطبيعي

المصدر: دبي - البيان

نجحت مواصلات الإمارات في تحقيق إنجازات لافتة في مجال تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

حيث حولت خلال النصف الأول من العام الجاري من خلال مراكزها المعتمدة لتحويل المركبات في أبوظبي ودبي نحو 320 مركبة للعمل بالغاز الطبيعي، مقارنةً بتحويل 300 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي ذلك نتيجة لتبنيها حزمة واسعة من السياسات الخضراء التي تنسجم مع توجهات الدولة وتستجيب لتطلعات قيادتها وشعبها.

وأكد عبدالحكيم سعيد عبدالحكيم مدير مركز الاتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بمواصلات الإمارات أن المتعامل سيتمكن من تعبئة المركبة بالغاز الطبيعي في أكثر من 27 محطة تعبئة منتشرة في كل من أبوظبي ودبي.

وذكر عبدالحكيم أن المؤسسة أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن إطلاق أول رافعة شوكية تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط على مستوى الدولة، في خطوة تعد الأولى من نوعها على المستوى المحلي، لتواصل بذلك جهودها الحثيثة والناجحة في مجال الاستدامة في خدمات النقل، مشيراً إلى أن نجاح المشروع ومردوده الاقتصادي المجدي شجع لتحويل مزيد من الرافعات الشوكية للمتعامل نفسه.

وأشار إلى أن مواصلات الإمارات حددت قائمة بتكاليف تحويل المركبات يتم تحديدها بالاعتماد على سعة محرك المركبة المراد تحويلها، موضحاً أنه يتم استرجاع تكلفة التحويل بعد 8 إلى 10 أشهر من موعد التحويل، نظراً لانخفاض تكلفة تشغيل الغاز الطبيعي في المركبات.

ممارسات

يقدّم المركز خدمات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وفق الممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية والمحلية، منها المواصفات الأوروبية ECER110، ومواصفات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ESMA، ومواصفات شركات TUV، BV،AP الموكلة كطرف ثالث للفحص والاعتماد وإصدار الشهادات.