التحذير من مكملات غذائية للرياضيين تحتوي مواد طبية

المصدر: دبي - البيان

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 9 تعاميم للتحذير من استخدام مكملات غذائية للتمارين الرياضية بناءً على تحذيرات الصحة الكندية، لاحتوائها على مادة دوائية تصرف بوصفة طبية فقط، وهي مادة Rauwolfia أو (Rauvolfia) قد تتسبب في حدوث آثار جانبية، مثل الاكتئاب وضيق النفس.

ولا يجوز استخدامها من قبل الحوامل أو المرضعات، إضافة إلى مادة دوائية Yohimbine تصرف تحت إشراف طبي فقط، ويمكن أن تشكل خطراً كبيراً على المرضى الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، وأمراض القلب، والكلى أو الكبد.

وتضمنت التعاميم سحب المنتجات المذكورة من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها، في حال توفرها، علماً أن جميع هذه المنتجات غير مسجلة لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهي تباع من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة حرصها الدائم على متابعة جميع التحذيرات والتوصيات الواردة من شركات تصنيع الدواء والهيئات العالمية للدواء.

وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها في سبيل تحقيق نظم وتدابير الحماية المجتمعية من مخاطر التزييف الدوائي، والحرص على تحقيق الوقاية والسلامة للمرضى والمجتمع، وفق استراتيجيتها الهادفة لبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية، وفق المعايير العالمية، وتعزيز السلامة واليقظة الدوائية.

آثار

تضمنت قائمة المنتجات التي تحوي مادة Rauwolfia أو (Rauvolfia)، التي تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، التي قد تتسبب في حدوث آثار جانبية، تشمل: الاكتئاب، والإرهاق، والنعاس، وانسداد الأنف، وضيق التنفس. ولا يجوز استخدامها للأطفال، والنساء الحوامل أو المرضعات.