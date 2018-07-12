جمعية «رحمة» تتفقد مرضى السرطان في «توام»

المصدر: أبوظبي - البيان

تفقد وفد من جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة» برئاسة الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية رئيس مجلس إدارة الجمعية، مرضى السرطان في مستشفى «توام»، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في مدينة العين.

حيث كان في استقباله وفد برئاسة الدكتور أيمن رحماني، المدير الطبي لمستشفى توام، ويوسف الكتبي، المدير التنفيذي للمستشفى، إضافة إلى مجموعة من مديري الإدارات والأقسام.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية «رحمة» على مختلف المستويات، من أجل دعم مرضى السرطان.

وقد التقى الدكتور جمال السويدي، خلال زيارته، بمجموعة من مرضى السرطان من مختلف الأعمار، لتقديم المساعدة والدعم، إذ قدم لهم الهدايا، وتحدث واستمع إليهم لرفع الروح المعنوية لديهم، وأكد لهم أنهم قادرون على التغلب على هذا المرض والشفاء منه بإذن الله تعالى.

كما تحدث السويدي إلى المرضى عن تجربته مع مرض السرطان، وكيف أنه شُفي منه بفضل الله تعالى، مؤكداً أنه لم ييأس ولم يستسلم قط للمرض، واستطاع بفضل إرادته أن يقهره ويتغلب عليه، مشيراً إلى أن الثقة بالله والتمسك بالأمل وعدم اليأس ومتابعة العلاج بشكل دقيق، عناصر رئيسة للشفاء من السرطان، لافتاً النظر إلى أنه قد كتب تجربته في مواجهة السرطان في كتابه: «لا تستسلم.. خلاصة تجاربي»، الذي صدر مؤخراً، وهو يتضمن تفاصيل هذه التجربة.