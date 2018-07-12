ثاني الزيودي يستعرض في سنغافورة مساهمات الإمارات في تعزيز الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في العديد من الفعاليات لتعزيز الاستدامة العالمية وعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين والخبراء في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة وذلك خلال مشاركة وفد الإمارات في فعاليات أسبوع الاستدامة الحضري والذي أقيم من 8 إلى 11 يوليو الجاري في سنغافورة.

وخلال الجلسة الحوارية الرئيسية لقمة البيئة النظيفة المقامة ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة الحضري، استعرض معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تجربة دولة الإمارات وخطواتها الناجحة ودورها البارز عالمياً في جهود تحقيق الاستدامة وتوظيف أحدث التقنيات وعنصر الابتكار في ضمان استدامة الموارد الطبيعية.

وقال معالي الدكتور الزيودي خلال الجلسة إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حرصت منذ تأسيسها على ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة في عقول ونفوس أبنائها، مشيراً إلى أن الإمارات، وعلى الرغم من حداثة عمرها الذي قارب 47 عاماً، بذلت جهوداً بارزة على المستويين المحلي والعالمي في تلك المجالات.

ومن جهة أخرى، عقد وفد الدولة المشارك في أسبوع الاستدامة الحضري في سنغافورة برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي مجموعة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في مجال البيئة والاستدامة والاستثمار الزراعي.

كما زار الوفد عدداً من المراكز والمرافق المتخصصة في المجال البيئي والزراعي والأبنية الخضراء في سنغافورة، بهدف الاطلاع على أحدث التجارب والتقنيات المطبقة في القطاعات التي تشرف عليها هذه المراكز والمرافق.