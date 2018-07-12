تعاون بين بلدية دبي و«بلانيت فير» لرعاية معرض الخضار والفواكه

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت كل من بلدية دبي و«بلانيت فير» عن توقيعهما مذكرة تفاهم أمس بشأن رعاية النسخة العاشرة من «المعرض التجاري الدولي للخضار والفواكه 2018»، الذي سيقام في الفترة ما بين 1 و3 أكتوبر المقبل في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات.

كما سيقام بالتزامن مع هذا المعرض «المعرض التجاري الدولي للزهور والنباتات في الشرق الأوسط 2018»، أحد أهم المعارض المتخصصة بالبستنة في منطقة الشرق الأوسط، مستقطباً المئات من الشركات الدولية العارضة.

وأكد أحمد عبدالكريم مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الدعم العام حرص الدائرة على رعاية هذا المعرض السنوي، الذي يعد المنصة المثالية التي تتيح للمؤسسات البحث في سبل تلبية الطلب الكبير على منتجات الخضار والفواكه الطازجة وتقنياتها.