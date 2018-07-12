330 ألف عامل يستفيدون من قافلة زايد للسعادة من «دار البر»

المصدر: دبي - البيان

استفاد 330 ألف عامل من قافلة زايد للسعادة المبادرة التي أطلقتها جمعية دار البر خلال شهر رمضان الماضي، بمناسبة «عام زايد»، وتقوم على زيارة مواقع العمل في دبي، لتقديم وجبات الإفطار للعمال في مواقع عملهم وتواجدهم مباشرة، وإحداث عنصر المفاجأة السعيدة، في سبيل إسعاد العمال.

وقالت الجمعية: إنها قدمت 330 ألف وجبة إفطار، على مدار الشهر الفضيل، تحت مظلة المبادرة الخيرية ودشنت في إطار المبادرة قافلة زايد للسعادة، ووزعت ملصقات خاصة مع رسم الابتسامة «سمايل»، لإثارة أجواء من البهجة والرضا.

وأكد محمد سهيل المهيري رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية لـ«دار البر»، أن تدشين مبادرة قافلة زايد للسعادة يهدف إلى إحياء ذكرى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.