«الطوارئ والأزمات» في أبوظبي يستعرض جاهزيته لمختلف الحوادث

المصدر: أبوظبي - وام

استعرض فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي في اجتماعه للربع الثاني من العام الجاري 2018 أهم النقاط التي شكلت في مجملها أبرز ما شهدته الأشهر الماضية من أحداث وتمارين جاهزية وحوادث طارئة فضلاً عن توقيع مذكرات التفاهم ذات العلاقة بالتعاون المشترك بين الفريق والجهات الحكومية ذات الصلة بنشاط الفريق والتعامل الميداني مع الأحداث الطارئة أو وقت وقوع الأزمات. وفي سياق الحوادث الطارئة تناول فريق إدارة الأزمات بعضاً من المواقف التي تعامل معها خلال شهري أبريل ومايو الماضيين على غرار حريق جزيرة نوراي وحريق منفذ البطحاء السعودي.

وأنهى فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اجتماعه بعدة توصيات للعمل على تحقيقها خلال الفترة القليلة المقبلة والتي تعنى في عمومها بتدعيم وتحسين مستويات التنسيق المشترك والاتصال بين مختلف الأطراف ذوي العلاقة أثناء التعامل الميداني عند وقوع الأزمات وغيرها من التوصيات ذات الصلة، والتي تشكل الهاجس الذي أنشئ من أجله فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي لصون المجتمع وحماية أفراده لتبقى أبوظبي دوماً بالجهود المتكاتفة في أمن وأمان.