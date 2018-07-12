مناقشة السياسة الموحدة لتقليل وفيات السرطان

المصدر: دبي - البيان

ناقش اجتماع الفريق التنفيذي للمؤشرات الوطنية المتعلقة بوفيات أمراض القلب والشرايين ووفيات أمراض السرطان اعتماد السياسة الموحدة لتقليل وفيات أمراض السرطان والقلب والشرايين، بالإضافة لمراجعة مخرجات اجتماعات الفرق الفرعية لمؤشرات خفض عدد وفيات أمراض السرطان، القلب والشرايين لكل 100 ألف من السكان، وتداول المجتمعون عدة محاور على رأسها اعتماد السياسة الوطنية ووضع خطة للمسرعات الحكومية.

واستضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاجتماع حيث ترأسه الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بحضور مديرة إدارة الرعاية التخصصية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ونائب رئيس الفريق، ود. منى الكواري، وأعضاء الفريق من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دائرة الصحة أبوظبي، هيئة الصحة دبي، هيئة الشارقة الصحية، ديوان شؤون الرئاسة، وجمعية أصدقاء المرضى.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال على أهمية الاجتماع لتحقيق أهداف المؤشرات الوطنية لوفيات أمراض القلب والشرايين والسرطان لتحقيق استراتيجية الصحة في تقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة وبمعايير عالمية، في إطار تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 نحو تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.

وأوضحت د. منى الكواري أن الاجتماع توصل إلى اعتماد النسخة الأولية من السياسات الوطنية لخفض معدلات وفيات أمراض السرطان وأخرى لخفض وفيات أمراض القلب والشرايين، كما توصل الاجتماع لاعتماد مسودة سياسات إحالة مرضى السرطان من مراكز الفحص المبكر للسرطان إلى المستشفيات المقدمة لخدمات العلاج بناءً على معايير عالمية.