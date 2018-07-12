يوم توظيف فوري للمواطنين في «تعاونية الاتحاد» بعد غد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن تنظيمها «اليوم المفتوح للتوظيف الفوري» لمواطني دولة الإمارات، وذلك بعد غد في اتحاد مول من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً.

وقال أحمد بن كنيد، مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين، إن تعاونية الاتحاد تعمل على بلورة خطط التوطين ورؤية 2021، التي أطلقتها حكومة الإمارات لمضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي، مشيراً إلى أن التعاونية تعمل على الإسهام جنباً إلى جنب مع الحكومة على سد الفجوة الهيكلية من حيث نسبة المواطنين مقارنةً بغيرهم، وتمركز أغلب المواطنين في القطاع الحكومي.

وأضاف أن إدارة الموارد البشرية والتوطين حريصة على إعداد خطط سنوية ترمي إلى زيادة عدد المواطنين.