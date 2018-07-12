ورشة لتوعية العمال بطرق الوقاية من الإجهاد الحراري

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ورشة عمل حول أخطار الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منها، بمشاركة 300 من العمال والمقاولين والاستشاريين والمطورين العاملين في قطاع البناء والإنشاء.

وذلك ضمن إطار حرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات، على رفع الوعي لدى القائمين على إدارة المواقع الإنشائية، والمختصين في شأن البيئة والصحة والسلامة، للقيام بدورهم في تطبيق ومراقبة الالتزام بمتطلبات قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وتوفير متطلبات سلامة العمال وحمايتهم من الإصابة نتيجة لتعرضهم لأشعة الشمس المباشرة، أو الإجهاد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

واستهدفت الورشة تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة والإلمام بمتطلبات تنفيذ برنامج إدارة الإجهاد الحراري من قبل أصحاب العمل والمشرفين على العمال، لوقايتهم من الحر وآثاره الصحية السلبية، وذلك تماشياً مع قانون حظر العمل وقت الظهيرة، الصادر من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، والذي يقتضي منع أداء الأعمال تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً، ويستمر لمدة ثلاثة شهور من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر.

وتحرص البلدية على توعية العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس، خصوصاً في فصل الصيف.