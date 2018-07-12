«زايد العليا» تختتم دورة «لغة الإشارة الإماراتية» التدريبية

المصدر: العين - وام

اختتمت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة أولى الدورات التخصصية التدريبية التي نظمتها للتدرب على لغة الإشارة الإماراتية لـ 20 من موظفي حديقة الحيوانات والأحياء المائية في مدينة العين وقدمها نخبة من المدربين المؤهلين من كوادر المؤسسة بمشاركة أصحاب الهمم من الصم في إطار جهودها لنشر ثقافة لغة الإشارة لدمج الصم وتمكينهم في المجتمع.

وقال عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد إن الدورة تهدف لرفع درجة الوعي لدى فئات المجتمع كافة بقضايا أصحاب الهمم، والتي ستساعدهم في كيفية التعامل مع تلك الفئات ومنهم فئة الصم، لافتاً إلى تكثيف المؤسسة وزيادة أنشطة التوعية والتثقيف الموجهة بهذا الشأن.

وأضاف أن المؤسسة تبنت إصدار معجم «لغة الإشارة الإماراتي للصم» لجمع مصطلحات لغة الإشارة المحلية الإماراتية وتوثيقها في قاموس معتمد تحت شعار «نحو معجم لغة إشارة إماراتي موحد» وتعمل على نشر مفردات وكلمات لغة الإشارة في إطار أولوياتها الاستراتيجية ولتأصيل برامج الدمج الأكاديمي والوظيفي والمجتمعي لأصحاب الهمم وفق أفضل الممارسات العالمية وفي إطار جهود المؤسسة لتطبيق أرقى معايير الرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم.

وأشار الحميدان إلى ترحيب المؤسسة بتنفيذ أية دورات تدريبية لكل الدوائر والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة لتدريب موظفيها للتعرف على لغة الإشارة الإماراتية، وذلك بهدف تسهيل خدمة أصحاب الهمم من فئة الصم لتمكينهم في المجتمع، مشيراً إلى أن حديقة الحيوانات والأحياء المائية تشهد زيارات من جميع فئات المجتمع ولاسيما أصحاب الهمم ومنهم فئة الصم.