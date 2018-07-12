«الخارجية» تسلط الضوء على دعم التعاون الإنمائي

المصدر: أبوظبي - وام

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - أمس - ورشة عمل بعنوان «دعم التعاون الإنمائي الفعال: الإعداد لجولة الرصد العالمية 2018»، وذلك بالشراكة مع فريق الدعم المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وهدفت الورشة إلى رفع الوعي حول المزايا والفوائد المباشرة المترتبة على المشاركة في جولة الرصد العالمي للعام 2018، وإرساء حوار بين المؤسسات المانحة والدول الأعضاء في الشراكة العالمية حول طرق تعزيز التعاون المشترك، وتعزيز فعالية الشراكة والتعاون الإنمائي، ومساعدة الهيئات والمؤسسات المعنية بصورة مباشرة في التعاون الإنمائي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الإعداد لمشاركة منسقة ومجدية في عملية الرصد العالمي للعام 2018.

وتضمنت قائمة المشاركين في الورشة ممثلين عن الهيئات المانحة الإماراتية المنخرطة في نظام التعاون الإنمائي الفعال في دولة الإمارات، والدول الشريكة التي تلقت دعما إنمائيا من المؤسسات الإماراتية المانحة، والفاعلين الإقليميين الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية.

وتعتبر الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال منتدى متعدد الأطراف يهدف لدعم وتعزيز فعالية الجهود الإنمائية التي تبذلها كافة الأطراف.