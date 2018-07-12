«أبوظبي للرقابة الغذائية» يتلقى 6317 طلباً خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن تلقيه 6317 طلباً من المجتمع عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين بلاغات غذائية وزراعية ومعلومات عامة وطلب خدمة وثناء ومقترحات بالإضافة إلى طلبات الشكاوى.

وأوضح ثامر القاسمي الناطق الرسمي باسم الجهاز أن الطلبات التي تلقاها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال النصف الأول من العام الحالي انقسمت إلى 1471 بلاغاً منها 2610 طلبات خدمة و577 شكوى و107 مقترحات و37 ثناء، تم تسجيلها لدى مركز الاتصال الحكومي.

وأشار القاسمي إلى أن البلاغات الغذائية بلغت 1217 بلاغاً غذائياً تلتها البلاغات المتعلقة بالثروة الحيوانية 74 بلاغاً، والزراعة 46 بلاغاً، مؤكداً بأنه تم الاستجابة لها والتعامل معها في وقت قياسي يقدر 8.4 ساعات عمل وبدقة عالية حيث لقيت متابعة فورية وعاجلة من قبل منسقي وموظفي علاقات المتعاملين، وتمت موافاة أصحابها بالإجراءات المتخذة حيال الشكاوى التي تقدموا بها.