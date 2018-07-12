«محمد بن راشد للإسكان» تنجز 500 مسكن في الربع الثالث

المصدر: دبي- البيان

ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أنه سيتم الانتهاء من تشييد 500 مسكن في منطقة عود المطينة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ومن المتوقع توزيع المساكن بعد توصيل الخدمات في سبتمبر المقبل.

وقال سامي عبد الله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن المشروع يأتي ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً على الدور المهم الذي تلعبه المبادرات، بالإسهام في رفع المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

شراكة

وأشار إلى أن الشراكة بين مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ستنقل قطاع الإسكان إلى آفاق جديدة، وستسهم في توفير حياة كريمة لمواطني الإمارة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم، منوهاً بأن المساكن التي ستوزع على المواطنين، ستكون (مساكن منح).

يذكر أن المساكن الجديدة تم بناؤها بمواصفات عصرية، تتوافر فيها شروط الاستدامة والمباني الخضراء، حيث يتكون المشروع من 292 مسكناً منفصلاً، عن فئة عدد 4 غرف نوم، و208 مساكن متلاصقة بعدد 2 غرف نوم، كما يتكون المشروع من أربع واجهات متميزة، وهي النموذج المحلي، والأندلسي، والإسلامي والحديث، بمساحات أراضٍ سكنية مختلفة.