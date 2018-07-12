افتتاح طريق رأس الخيمة الدائري بطول 30 كيلومتراً

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

افتتح معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أمس، طريق رأس الخيمة الدائري بطول 30 كيلومتراً وبميزانية إجمالية بلغت 410 ملايين درهم، الذي يربط بين جنوب المدينة بشمالها.

ويبدأ جغرافياً كامتداد لشارع الإمارات السريع من نقطة التقائه مع شارع الشيخ محمد بن زايد وصولاً إلى طريق رأس الخيمة شعم المؤدي إلى سلطنة عمان (مسندم)، ويعتبر الافتتاح تجريبياً أمام مستخدمي الطريق لتسهيل الحركة المرورية في الإمارة وسيتم الافتتاح الرسمي بعد الانتهاء من كافة المرافق نهاية العام الجاري.

وقام معالي وزير تطوير البنية التحتية يرافقه اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، ومنذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، وعدد من القيادات الشرطية والمسؤولين في الحكومة المحلية بإمارة رأس الخيمة، بافتتاح الطريق الذي تم تنفيذه على مرحلتين.

ويجري حالياً استكمال العمل على إنجاز عدد من جسور المرحلة الثانية دون التأثير على حركة المرور، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال المتبقية خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، أن قطاع البنية التحتية يعتبر أحد أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدورها في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي ولتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني.

وأشار إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تسعى من خلال استراتيجيتها لتطوير الطرق وتوفير شبكة طرق حديثة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تشكل نقلة نوعية في شبكات الطرق الحديثة بدولة الإمارات.

توجيهات

وأضاف معاليه: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تم إضافة محاور على الطريق، لضمان سلامة أفراد المجتمع وتحقيق السعادة الشاملة لهم، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال مراحل المشروع التي تضم 10 جسور محورية وأنفاقاً تكتمل قبل نهاية العام الجاري.

لافتاً إلى أن المشروع أنشأ نفق لتسهيل وصول الحركة المرورية إلى قمة جبل جيس لربط القمة الجبلية بالطريق الدائري والمساهمة في إنعاش الحركة السياحية على مستوى دولة الإمارات وخاصة إمارة رأس الخيمة، بالإضافة إلى نفق آخر مخصص للحيوانات السائبة، مع تأمين الطريق بالحواجز لمنع مرور الحيوانات السائبة.

إجراءات

ومن جهته أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بدء تحويل حركة الشاحنات من وإلى وسط المدينة إلى الطريق الدائري الجديد، اعتباراً من أمس، والانتهاء بذلك من مشكلة عرقلة حركة السير على الإشارات الضوئية وتخفيف الحركة المرورية التي تمر بها الشاحنات داخل الإمارة إلى أكثر من 65%، بالإضافة للمساهمة في تخفيف وقوع الحوادث المرورية لأكثر من 30%.

وأشار إلى أن الطريق الدائري سيساهم في انتقال حركة المركبات القادمة إلى المناطق الجبلية السياحية وخاصة جبل جيس الذي يعد أهم المقاصد السياحية للعائلات والسياح.

مواطنون: الطريق يعزز السلامة المرورية

أعرب مواطنون عن شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم حكام الإمارات، على إسعاد أفراد المجتمع ورفع معدلات السعادة، مشيرين إلى أن طريق رأس الخيمة الدائري يدعم منظومة السلامة المرورية.

وأكد عبدالله الخرم الشميلي، أن الطريق الدائري يستكمل مشاريع البنية التحتية ويدعم شبكة الطرق بالدولة، وسيساهم في إحداث نهضة اقتصادية وسياحية واجتماعية وعمرانية كبيرة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ممثلة في وزارة البنية التحتية تقوم بجهود كبيرة في رفع معدلات إسعاد المواطنين والمقيمين من خلال شبكة الطرق الحديثة في مختلف مناطق الدولة.

وقال المواطن علي سعيد الرايحي: إن افتتاح طريق رأس الخيمة الدائري يعتبر إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات الإمارات في مجال البنية التحتية بالدولة، وسيخفف من معاناة الأهالي والازدحام داخل المدينة، ويقلل من زمن الرحلة، ويدعم منظومة السلامة المرورية، كما سيمكن الناس من التنقل الآمن وبالسرعة المطلوبة.

وأكد المواطن سالم سعيد حلوكة، أن القيادة الرشيدة دائما ما تتلمس احتياجات المجتمع، ويوجهون بتنفيذ المشاريع التي تحقق السعادة لهم، لافتاً إلى أن الطريق إنجاز متفرد، سينعكس مردوده إيجاباً على التنمية الشاملة في دولة الإمارات، حيث يختصر المسافة وزمن الرحلة، مؤكداً على جهود وزارة تطوير البنية التحتية وشركائها في الحكومات المحلية في ضمان سلامة أفراد المجتمع.

وأكد علي راشد بن سلامة، أهمية الطريق الدائري في دعم منظومة الطرق بالدولة والمحافظة على مكانتها، بتصدر دول العالم في مؤشر جودة الطرق لأربع سنوات متتالية، كما سيكون له بالغ الأثر في دعم مؤشر جودة الحياة.