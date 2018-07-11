2.8 مليار درهم قيمة أصول مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في 2017

المصدر: دبي - البيان

أصدرت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر نتائج بيانها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والذي سجّل زيادة نوعية بنسبة 11% في أرباح الاستثمارات التي تديرها لتمويل مشاريعها الخيرية والإنسانية، وذلك عقب مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد أخيراً بمقر المؤسسة.

وأشارت النتائج المالية إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للأصول التابعة للمؤسسة خلال 2017 لتفوق 2.8 مليار درهم بزيادة 7% عن العام الذي سبقه، وشكّلت أصول الوقف الحصة الأعلى حيث تجاوزت قيمتها 1.4 مليار درهم، بينما حققت أصول القُصّر الزيادة الأعلى في قيمتها بارتفاع 28% عن العام المنصرم.

أما بالنسبة لإيرادات المؤسسة، فقد سجّل عام 2017 زيادة إجمالية لها بنسبة 2%. وكان للوقف أعلى حصة من الإيرادات بواقع 121 مليون درهم وبزيادة 9% مقارنة بالعام الماضي، بينما حققت إيرادات القصّر (33 مليون درهم)وبلغ إجمالي أرباح الاستثمارات التي تديرها المؤسسة خلال عام 2017 حوالي 140 مليون درهم، بزيادة تصل إلى 11%.

وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، المؤسسة تواصل تحقيق النجاحات على المستويين التشغيلي والمالي، وهو ما يوكده تقريرنا التفصيلي لنتائج السنة المالية 2017 الذي أصدرناه في إطار التزامنا بمعايير الشفافية والامتثال ومقاييس الحوكمة العالمية.

وتم عقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث لهذا العام في مقر المؤسسة برئاسة عبد الرحمن الحارب، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وعبدالله المدني، وهدى بوحميد، وحمدة القطامي، والدكتور عبدالعزيز الحمادي، وعلي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة، وخالد آل ثاني نائب الأمين العام.